Затримання підозрюваного. Фото: СБУ

В Одесі правоохоронці затримали чоловіка, його підозрюють у зборі координат для нової серії ракетно-дронових ударів по бойових позиціях систем ППО.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Зазначається, що 55-річний підозрюваний мешкав у прибережному селищі в Одеському районі та періодично публікував проросійські коментарі на російських ТГ-каналах.

«Через це його запримітила ФСБ та завербувала у червні цього року. Він власноруч написав та надіслав куратору заяву про вступ до лав ФСБ», — додали в СБУ.

За даними правоохоронців, підозрюваний збирав інформацію про місця розташування пунктів дислокації окремих підрозділів військових частин ЗСУ та військових навчальних закладів в Одесі.

«Щоб виявити геолокації українських військ, зрадник на власному авто об’їжджав місто та його околиці, де приховано фотографував потрібні йому об’єкти. Отримані відомості він передавав своєму куратору з РФ через анонімний чат у месенджері. За свою «роботу» він отримував гроші», — йдеться у повідомленні.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено два мобільні телефони. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що в Одесі затримали трьох дівчат віком від 19 до 23 років за підозрою у коригуванні російських ударів.