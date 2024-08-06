Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці іноземця, який ймовірно за завданням ФСБ підпалив авто військових та готував нову серію підпалів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними правоохоронців, росіян найбільше цікавили службові автомобілі ЗСУ, які задіювали на фронті, а зараз проходять техобслуговування.
«Для виконання ворожого завдання російська спецслужба «відрядила» в Україну свого агента із сусідньої країни. За гроші від ФСБ іноземець погодився підпалювати транспортні засоби українських захисників на території Вінниці. Після прибуття до міста він оселився у свого місцевого знайомого, а потім самостійно відправився на пошуки військових авто», — додали в повідомленні.
Щоб знайти авто чоловік вночі прибув на СТО. Підозрюваний сфотографував його та надіслав фото на погодження. Пізніше іноземець придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив військовий автомобіль. Свої дії чоловік знімав на відео, щоб отримати оплату. Після вчинення він мав продовжити серію підпалів на території міста.
Під час затримання, співробітники СБУ вилучили в нього саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки, на які проходила оплата від росіян.
Іноземцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
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Служба безпеки та Національна поліція затримали у Вінниці іноземця, який ймовірно за завданням ФСБ підпалив авто військових та готував нову серію підпалів.
Про це повідомляє прес-служба СБУ.
За даними правоохоронців, росіян найбільше цікавили службові автомобілі ЗСУ, які задіювали на фронті, а зараз проходять техобслуговування.
«Для виконання ворожого завдання російська спецслужба «відрядила» в Україну свого агента із сусідньої країни. За гроші від ФСБ іноземець погодився підпалювати транспортні засоби українських захисників на території Вінниці. Після прибуття до міста він оселився у свого місцевого знайомого, а потім самостійно відправився на пошуки військових авто», — додали в повідомленні.
Щоб знайти авто чоловік вночі прибув на СТО. Підозрюваний сфотографував його та надіслав фото на погодження. Пізніше іноземець придбав дві каністри з бензином та у визначений час підпалив військовий автомобіль. Свої дії чоловік знімав на відео, щоб отримати оплату. Після вчинення він мав продовжити серію підпалів на території міста.
Під час затримання, співробітники СБУ вилучили в нього саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки, на які проходила оплата від росіян.
Іноземцю повідомили про підозру за частиною 1 статті 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо, як мешканця Миколаївщини, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС засудили до 8 років в’язниці.