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У Миколаєві, слідчі поліції затримали 31-річного чоловіка, який вночі заліз до чужої квартири через вікно, і поки господарі спали, викрав гроші та їхні особисті речі.

Як повідомляє поліція Миколаївської області, квартирним крадієм виявився 31-річний мешканець Дніпропетровщини, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини.

«Вночі зловмисник розрізав москітну сітку на вікні та заліз у квартиру на другому поверсі. Поки вся родина відпочивала, він викрав жіночу сумку, у якій лежали гроші, та втік. Загальна сума збитку склала понад 3000 гривень», — пише пресслужба.

Правоохоронці оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. За скоєне чоловіку загрожує до восьми років ув’язнення.

Нагадаємо, у Миколаєві поліція затримала 39-річного чоловіка, який підозрюється у розбещенні дітей біля дитячих майданчиків.