Міського голову та голову районної ради на Закарпатті підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Зазначимо, що у повідомленні не вказані прізвища фігурантів справи, а також місто, де відбувся продаж земельної ділянки. За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки площею понад три гектари приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній народний депутат.
«Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали усього за 9,6 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.
Таким чином, збитки територіальній громаді становлять 74,9 мільйона гривень.
Національного антикорупційного бюро повідомляє, що серед підозрюваних:
Чинних та колишнього посадовців затримано, повідомили у антикорупційному бюро.
Нагадаємо, що у Миколаєві розслідують приватизацію земельної ділянки в межах Первомайської селищної ради Миколаївського району вартістю 400 тисяч гривень. Як вважають у правоохоронних органах, землею заволоділи завдяки підробленим документам.
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Міського голову та голову районної ради на Закарпатті підозрюють у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки у центрі міста.
Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.
Зазначимо, що у повідомленні не вказані прізвища фігурантів справи, а також місто, де відбувся продаж земельної ділянки. За даними слідства, міський голова забезпечив прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже 9 разів ціною ділянки площею понад три гектари приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради, колишній народний депутат.
«Підставою для цього стала експертна грошова оцінка із заниженою вартістю ділянки, за яку власникам компанії-оцінювачки надали хабар. В результаті таких оборудок землю з ринковою вартістю 84,6 мільйона гривень продали усього за 9,6 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.
Таким чином, збитки територіальній громаді становлять 74,9 мільйона гривень.
Національного антикорупційного бюро повідомляє, що серед підозрюваних:
Чинних та колишнього посадовців затримано, повідомили у антикорупційному бюро.
Нагадаємо, що у Миколаєві розслідують приватизацію земельної ділянки в межах Первомайської селищної ради Миколаївського району вартістю 400 тисяч гривень. Як вважають у правоохоронних органах, землею заволоділи завдяки підробленим документам.