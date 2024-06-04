На Запоріжжі правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці підриву автомобілів співробітників місцевих ТЦК.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними слідства, підозрюваним виявився охоронець місцевої енергокомпанії. Також вказується, що чоловік щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів, щоб ідентифікувати потенційні цілі.
«За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування», – йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначили, що чоловіка було затримано «коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони».
«Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року», – розповіли в СБУ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що у березні цього року Служба безпеки України затримала російського агента, який планував вчинити терористичний акт, підірвавши місцеве поштове відділення у Запоріжжі. Йому загрожує довічне ув’язнення.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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На Запоріжжі правоохоронці затримали підозрюваного у підготовці підриву автомобілів співробітників місцевих ТЦК.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
За даними слідства, підозрюваним виявився охоронець місцевої енергокомпанії. Також вказується, що чоловік щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів, щоб ідентифікувати потенційні цілі.
«За вказівкою ФСБ фігурант мав виявити такі транспортні засоби, а потім встановити під ними саморобні вибухові пристрої дистанційного керування», – йдеться у повідомленні.
У СБУ зазначили, що чоловіка було затримано «коли він проводив дорозвідку поблизу об’єкта Сил оборони».
«Окрім того, СБУ встановила, що фігурант шпигував також за трансформаторними підстанціями Запоріжжя. За даними слідства, агентом виявився охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні цього року», – розповіли в СБУ.
Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, що у березні цього року Служба безпеки України затримала російського агента, який планував вчинити терористичний акт, підірвавши місцеве поштове відділення у Запоріжжі. Йому загрожує довічне ув’язнення.