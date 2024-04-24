У Миколаївській області інспектори викрили «чорного» лісоруба. Чоловік незаконно вирубав три дерева породи «Берест».

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу Екоінспектори фіксують наслідки незаконного вирубування дерев. Фото: Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

Зазначається, що інцидент трапився біля будинку № 40 по вулиці Адмірала Макарова в Миколаєві.

Правоохоронці зазначають, що особу, що вчинила такі дії, не встановлено, тому інспекція буде звертатись до органів поліції щодо виявлення такої особи та притягнення її до відповідальності.

Загальний розмір шкоди, заподіяної внаслідок незаконної порубки дерев, становить понад 14 тисяч гривень.

Нагадаємо, що нещодавно на території ліцею «Ерудит» у Первомайську Миколаївській області незаконно зрубали 43 дерева різних порід.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині екологічні збитки внаслідок незаконної вирубки дерев склали 1 мільйон 812 тисяч 746 гривень.

Раніше на Миколаївщині викрили «чорних лісорубів», що завдали шкоди довкіллю на понад 500 тисяч гривень.

Перед тим повідомлялося, що жителя Первомайського району судитимуть за незаконну порубку дерев на землях природно-заповідного фонду на території парту «Бузький Гард».

До того ж, житель Миколаївської області незаконно вирубав два дерева породи «Акація біла».