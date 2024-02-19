Пожежа у Франції. Фото: Reuters

На заводі з переробки батарей у Франції згоріло близько 900 тонн літієвих батарей.

Про це з посиланням на місцеву владу пише Reuters.

Пожежа спалахнула на складі заводу, що належить французькій переробній групі SNAM у Вів’єзі.

Літієві батареї є життєво важливими елементами в електричних пристроях від телефонів до електромобілів, але містять горючі матеріали, які в поєднанні з енергією, яку вони накопичують, можуть зробити їх уразливими до займання під час впливу тепла. Пожежа становить потенційну небезпеку, оскільки токсичні матеріали можуть вивільнятися під час горіння.

Пожежа у Франції. Фото: Reuters

Французькі ЗМІ показали густий дим над складом у Вів’єзі, газета Le Monde повідомила, що з вогнем боролися близько 70 пожежників.

Місцевий чиновник у префектурі Авейрон Шарль Джусті, до якої належить Вів’є, заявив в ефірі телеканалу BFM, що небезпеки для людей, які живуть поблизу, немає.

Нагадаємо, восени сталася масштабна пожежа на вознесенському полігоні ТПВ: рятувальники п’ять днів не могли приборкати вогонь.