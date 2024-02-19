На заводі з переробки батарей у Франції згоріло близько 900 тонн літієвих батарей.
Про це з посиланням на місцеву владу пише Reuters.
Пожежа спалахнула на складі заводу, що належить французькій переробній групі SNAM у Вів’єзі.
Літієві батареї є життєво важливими елементами в електричних пристроях від телефонів до електромобілів, але містять горючі матеріали, які в поєднанні з енергією, яку вони накопичують, можуть зробити їх уразливими до займання під час впливу тепла. Пожежа становить потенційну небезпеку, оскільки токсичні матеріали можуть вивільнятися під час горіння.
Французькі ЗМІ показали густий дим над складом у Вів’єзі, газета Le Monde повідомила, що з вогнем боролися близько 70 пожежників.
Місцевий чиновник у префектурі Авейрон Шарль Джусті, до якої належить Вів’є, заявив в ефірі телеканалу BFM, що небезпеки для людей, які живуть поблизу, немає.
Нагадаємо, восени сталася масштабна пожежа на вознесенському полігоні ТПВ: рятувальники п’ять днів не могли приборкати вогонь.
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На заводі з переробки батарей у Франції згоріло близько 900 тонн літієвих батарей.
Про це з посиланням на місцеву владу пише Reuters.
Пожежа спалахнула на складі заводу, що належить французькій переробній групі SNAM у Вів’єзі.
Літієві батареї є життєво важливими елементами в електричних пристроях від телефонів до електромобілів, але містять горючі матеріали, які в поєднанні з енергією, яку вони накопичують, можуть зробити їх уразливими до займання під час впливу тепла. Пожежа становить потенційну небезпеку, оскільки токсичні матеріали можуть вивільнятися під час горіння.
Французькі ЗМІ показали густий дим над складом у Вів’єзі, газета Le Monde повідомила, що з вогнем боролися близько 70 пожежників.
Місцевий чиновник у префектурі Авейрон Шарль Джусті, до якої належить Вів’є, заявив в ефірі телеканалу BFM, що небезпеки для людей, які живуть поблизу, немає.
Нагадаємо, восени сталася масштабна пожежа на вознесенському полігоні ТПВ: рятувальники п’ять днів не могли приборкати вогонь.