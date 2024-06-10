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У вівторок, 11 червня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла з 14:00 до 19:00.

Про це повідомляє «Укренерго».

«Завтра усі області України матимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Планується погодинне відключення світла з 14:00 до 19:00 по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.