У вівторок, 11 червня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла з 14:00 до 19:00.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Завтра усі області України матимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Планується погодинне відключення світла з 14:00 до 19:00 по всій Україні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
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У вівторок, 11 червня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла з 14:00 до 19:00.
Про це повідомляє «Укренерго».
«Завтра усі області України матимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Планується погодинне відключення світла з 14:00 до 19:00 по всій Україні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, інформацію про те, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача або на офіційних сайтах обленерго.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.