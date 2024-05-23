Енергоінфраструктура України, фото з відкритих джерел

Завтра, 24 травня, графіки погодинних відключень будуть діяти для промислових та побутових споживачів по всій території України з 00:00 до 24:00.

Про це пише НЕК «Укренерго».

Зазначається, що енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, не обмежується.

Причина – дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії.

Відключення можуть бути застосовані при перевищенні визначених лімітів обсягів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» щовечора доводить до кожного обленерго.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях.

Нагадаємо, що станом на ранок 23 травня в Миколаївській області діють графіки погодинних відключень. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».