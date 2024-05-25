Енергетики не прогнозують 26 травня відключення світла по Україні, фото:Nika/Pexels

У неділю, 26 травня, енергетики не прогнозують обмеження споживання для усіх споживачів в усіх регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».

«Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується», — йдеться у повідомленні.

Водночас, якщо будуть ті чи інші зміни ситуації в країні, «Укренерго» повідомить додатково про обмеження споживання.

Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».