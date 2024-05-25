У неділю, 26 травня, енергетики не прогнозують обмеження споживання для усіх споживачів в усіх регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується», — йдеться у повідомленні.
Водночас, якщо будуть ті чи інші зміни ситуації в країні, «Укренерго» повідомить додатково про обмеження споживання.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
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У неділю, 26 травня, енергетики не прогнозують обмеження споживання для усіх споживачів в усіх регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба НЕК «Укренерго».
«Завтра, 26 травня, протягом доби в усіх регіонах України обмеження споживання для побутових та промислових споживачів не прогнозується», — йдеться у повідомленні.
Водночас, якщо будуть ті чи інші зміни ситуації в країні, «Укренерго» повідомить додатково про обмеження споживання.
Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Раніше повідомлялося, що відключення електроенергії для населення, які розпочалися 14 травня 2024 року, триватимуть до серпня-вересня. Взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Днями премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».