Біля Кривого Рогу збили ворожу ракету, ілюстративне фото

Сьогодні, 12 травня, у Криворізькому районі Дніропетровщини сили ППО збили ворожу ракету.

Про це повідомив голова Криворізької РВА Євген Ситниченко у Telegram.

«У Криворізькому районі силами наших бійців Протиповітряної оборони знищено одну ворожу ракету», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 11 травня, протиповітряна оборона півдня України знищила 5 російських розвідувальних БпЛА.

Крім того, в ніч на 11 травня, російські окупанти вдарили по Тягинці Бериславського району Херсонської області. Один з запущених КАБів влучив у приватний будинок.

Також вночі, 9 травня, через влучання БпЛА частково зруйновано будівлю колишнього будинку культури у селі Первомайське.