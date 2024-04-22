Збив пішохідку у Миколаєві: правоохоронці встановили водія та повідомили про підозру / Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановили водія легковика, який у грудні минулого року скоїв ДТП на проспекті Центральному у Миколаєві, та повідомили йому про підозру.

Про це зазначили у поліції Миколаївської області.

За даними слідства, подія сталася вночі 24 грудня 2023 року на проспекті Центральному в районі Пушкінського кільця у Миколаєві. Тоді водій автомобіля MAZDA CX-7, не впоравшись із керуванням, здійснив виїзд за межі проїзної частини, де врізався в дерево та скоїв наїзд на 19-річну дівчину-пішохода.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілу з тяжкими тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.

За попередніми даними правоохоронців, в автомобілі знаходились чоловіки 27 та 28 років. Після медичного освідування у крові 27-річного чоловіка виявили 1,3 проміле алкоголю, у 28-річного — 1,4 проміле алкоголю.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що за кермом авто перебував саме 27-річний молодик.

Правоохоронці повідомили йому про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 286-1 Кримінального Кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння та заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження».

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до восьми років. Найближчим часом у суді підозрюваному обиратимуть запобіжний захід.

Нагадаємо, у Миколаєві на перехресті вулиць Пушкінської та Великої Морської водій фури збив жінку.