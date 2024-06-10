На збройовому заводі у Польщі стався потужний вибух. Фото: RMF FM

На збройовому заводі Mesko у Свентокшиському воєводстві на півдні Польщі пролунав потужний вибух, у результаті загинув 59-річний співробітник. На місці події працює пожежна бригада, а також приземлився гелікоптер Повітряної служби порятунку.

Про це повідомило видання RMF FM.

Повідомляється, що вибух стався у центрі ракетного палива, після нього виникла пожежа. За попередніми даними, є один постраждалий та загиблий.

«У нас стався вибух у центрі ракетного палива, який був введений в експлуатацію кілька років тому», — підтвердила очільниця заводу Ельжбета Шренявська.

До вибуху всередині центру перебували троє людей. Одна людина вибралась з приміщення самостійно, двом іншим довелося надавати допомогу. Одного з працівників не вдалося врятувати.

Керівництво заводу розслідує, що стало причиною вибуху.

Нагадаємо, у Берліні 3 травня сталася пожежа на металургійному заводі оборонно-промислової компанії Diehl, який займається виробництвом систем ППО Iris-T.