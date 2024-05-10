Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російська армія розпочала контрнаступ на Харківському напрямку.

Про це глава держави заявив під час спільної прес-конференції із президентом Словаччини Зузаною Чапутовою у Києві, пише «OBOZ.UA».

За словами Володимира Зеленського, окупантів на Харківському напрямі зустріли українські бойові бригади та артилерійський вогонь.

«Росія розпочала нову хвилю контрнаступних дій на цьому напрямі. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами та артилерією», — сказав він.

Президент додав, що військове командування знало про плани ворога щодо нового наступу та розрахувало сили для відповіді на атаку.

«Важливо, що вони можуть збільшувати та підтягувати ще сили на цьому напрямі, це факт. Але наші військові, військове командування розраховували сили для того, щоб зустріти ворога вогнем», — заявив Володимир Зеленський.

На даний момент на Харківському напрямку триває бій.

«З того, що мені відомо, о восьмій ранку артилерійським вогнем зупинили (російський наступ, — прим.)», — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що раніше головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що війська РФ отримали завдання захопити Часів Яр до 9 травня.