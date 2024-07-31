Переговори України з Росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися, навіть якщо на той час російські війська не виведуть свої війська з усієї української території.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для французьких ЗМІ.
У глави держави поцікавилися, чи змінилися умови для переговорів України з Росією, зокрема, чи залишається обов'язковою умовою повне виведення російських військ з української території.
«Це не означає, що в цей момент (початку переговорів у рамках другого саміту миру, — прим.) ми будемо на кордонах 1991 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає», — відповів Зеленський.
Він додав, що повне відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим сценарієм, але не обов'язково досяжним лише через військові дії.
За словами президента, Україна разом з більшістю країн світу планує розробити мирний план. Після цього такі питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом.
Французькі журналісти потім ще раз уточнили у Зеленського, чи його заява означає, що повне виведення військ РФ не є обов'язковою умовою для початку переговорів.
«Це бажано для всього світу, щоб зупинити Путіна, щоб кордони були умовою. Це бажано для всього світу», — відповів він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.
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Переговори України з Росією в рамках другого саміту миру можуть розпочатися, навіть якщо на той час російські війська не виведуть свої війська з усієї української території.
Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для французьких ЗМІ.
У глави держави поцікавилися, чи змінилися умови для переговорів України з Росією, зокрема, чи залишається обов'язковою умовою повне виведення російських військ з української території.
«Це не означає, що в цей момент (початку переговорів у рамках другого саміту миру, — прим.) ми будемо на кордонах 1991 року. Це я вам відповідаю на ваше запитання. Ні, це не означає», — відповів Зеленський.
Він додав, що повне відновлення територіальної цілісності до початку переговорів є справедливим сценарієм, але не обов'язково досяжним лише через військові дії.
За словами президента, Україна разом з більшістю країн світу планує розробити мирний план. Після цього такі питання можна буде вирішити дипломатичним шляхом.
Французькі журналісти потім ще раз уточнили у Зеленського, чи його заява означає, що повне виведення військ РФ не є обов'язковою умовою для початку переговорів.
«Це бажано для всього світу, щоб зупинити Путіна, щоб кордони були умовою. Це бажано для всього світу», — відповів він.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.