Президент України Володимир Зеленський і державний секретар Святого Престолу Пʼєтро Паролін, фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна Росії проти України має закінчитись якнайшвидше.

Про це він заявив на зустрічі із Державним секретарем Ватикану кардиналом Пʼєтро Пароліном.

Зокрема, під час зустрічі Володимир Зеленський обговорив з Пʼєтро Пароліном роль Ватикану у встановленні справедливого й сталого миру для України.

«Вдячні за вашу участь у Саміті у Швейцарії. Це перший крок на шляху до миру, усі кроки є цінними. Важливо, що ви також це підтримуєте. Ми всі розуміємо, що маємо закінчити цей шлях якнайшвидше, щоб не втрачати людських життів», – сказав Зеленський.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення у війні з Росією загинула 31 тисяча українських військових станом на лютий 2024 рік. Також варто зазначити, що Росія під час повномасштабного вторгнення в Україну втратила приблизно 568 980 військових.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо війна затягуватиметься, то необхідно буде шукати шляхи для проведення виборів.

Нагадаємо, опитування Центру Разумкова показало, що українці розділені у поглядах щодо переговорів з Росією. Більшість не згодні з умовами Путіна. Зазначається, що 44% українців вважають, що настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії, водночас 35% переконані, що це не так.

Раніше, президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі окуповані Росією території можна відвоювати силою, іноді для цього потрібна лише дипломатія та міжнародний вплив.