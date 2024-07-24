На Миколаївщині до 8 років засудили чоловіка, що вбив співмешканку. Фото для ілюстрації

Суд виніс рішення про позбавлення волі на 8 років 26-річного жителя Баштанського району, який у грудні минулого року під час сварки вбив свою співмешканку.

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.

«У судовому засіданні доведено, що 10 грудня 2023 року зловмисник разом із потерпілою перебували за місцем свого проживання в одному із сіл Баштанського району, та під час обговорення побутових питань між останніми виникла сварка», — зазначають правоохоронці.

Під час конфлікту чоловік 9-11 разів вдарив жінку по голові. Потерпіла померла у лікарні 14 грудня.

Провину чоловіка вдалося довести завдяки достатній доказовій базі. Однак вирок суду поки не набрав законної сили.

нагадаємо, нещодавно суд визнав винним 66-річного жителя Снігурівки, який внаслідок конфлікту вбив власного сина. Як відомо, 5 лютого 2024 року в ході розпивання алкогольних напоїв між засудженим та його 44-річним сином виник побутовий конфлікт, після якого батько сокирою наніс не менше 5-ти ударів в область голови потерпілого, який на той час вже спав у ліжку. Від отриманих трави чоловік помер на місці події.