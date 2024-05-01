Жительку Луцька підозрюють у тому, що вона заморила голодом своє немовля. Фото з відкритих джерел

19-річну жительку Луцька підозрюють у тому, що вона до смерті заморила голодом свою новонароджену доньку.

Їй загрожує до п’яти років позбавлення волі, повідомили у Волинській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 19-річна жителька Луцька у січні 2024 року народила здорову доньку, після чого навмисно систематично не годувала дитину і не дбала про її здоров`я.

Крім того, підозрювана своєчасно не звернулася до лікарів для надання медичної допомоги немовляті. Через це дівчинка померла, не проживши й двох місяців.

Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть дитини настала через недостатнє харчування.

Дівчині повідомили про підозру за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Їй загрожує обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий термін.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали дівчину, яка намагалася продати свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. Дитина «заважала їй влаштовувати особисте життя».

Також минулоріч жителька Волині намагалася продати немовля, яке таємно народила її подруга.