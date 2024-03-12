Житель Миколаївщини сплатить 3 тисячі гривень штрафу за спалювання сухостою / Фото: Державна екоінспекція

У селі Тернувате Первомайського району Миколаївщини, 10 березня місцевий мешканець спалював сухостій.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інспектори зазначають, що такими діями він порушив статтю 27 Закону України «Про рослинний світ», в якій зазначено, що випалювання сухої рослинності або її залишків здійснюється у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Порушника притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 77-1, він має сплатити штраф — 3060 гривень.

Нагадаємо, на території Мішково-Погорілівської сільської громади Миколаївщини чоловік спалював сухостій. Його також оштрафували на 3060 гривень.