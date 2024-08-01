TikTok, ілюстративне фото з відкритих джерел

Компанії Google та TikTok отримали штраф за невиконання розпорядження Роскомнагляду щодо видалення забороненого контенту.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Таганський районний суд Москви оштрафував Google на 5 мільйонів рублів (58 тисяч 38 доларів) і TikTok на 4 мільйони рублів (46 тисяч 46 доларів) за невиконання розпорядження видалити контент, подібний до того, що раніше було наказано видалити.

Як зазначає видання, протягом кількох років Росія вимагає від іноземних технологічних платформ видаляти контент, який вважає незаконним, накладаючи регулярні штрафи за невиконання вимог.

Особливо Москва критикує Google за видалення YouTube-каналів російських ЗМІ та громадських діячів.

Нагадаємо, Європейський Союз продовжив санкційні обмеження проти Росії за її вторгнення в Україну ще на 6 місяців. Вони діятимуть до 31 січня 2025 року.