Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція

У Херсоні внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Дніпровського району травмований 62-річний місцевий житель, який під час атаки перебував у своєму дворі. Минулої доби по правобережжю Херсонської області війська РФ били із мінометів, артилерії та БпЛА.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«У результаті ранкового обстрілу окупантами Дніпровського району отримав травми чоловік 62 років», — наголосив він.

Та додав, що у чоловіка вибухова та закрита черепно-мозкова травми, контузія і забій плеча.

Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція

Як зазначили у поліції Херсонщини, вдень 4 серпня росіяни скинули вибухівку із дрона на Садове. Внаслідок вибуху постраждав 76-річний чоловік, у нього вибухова травма та уламкове поранення ноги.

Внаслідок чергового артилерійського обстрілу прибережної зони Дніпровського района Херсона постраждав 54-річний чоловік.

«Російський снаряд влучив у його квартиру, в результаті чого зайнялася пожежа. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму, поранення ноги, термічні опіки спини і плеча», — наголосили у поліції.

Також армія РФ атакувала Дніпровський район дронами та обстріляла з танку. Через скидання вибухівки пошкоджені три автомобілі, танкові снаряди пошкоджені три квартири у багатоповерховому будинку. З артилерії противник бив і по центру міста, снарядами пошкоджено три приватні будинки.

Росіяни атакувати жителів передмістя Херсона — Антонівки. В результаті скидання вибухівки із дрона постраждав 35-річний чоловік, у нього вибухова та черепно-мозкова травми, контузія та уламкові поранення грудної клітини. У селищі пошкоджено два приватні будинки.

Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція

Також до медичного закладу по допомогу звернувся 43-річний чоловік, у якого діагностували мінно-вибухову травму, контузію і садна живота. Поранення він отримав ввечері третього серпня в результаті удару російського безпілотника по Білозерці.

Того ж дня 4 серпня постраждав і 51-річний чоловік, який потрапив під удар ворожого дрона у Антонівці. Він отримав мінно-вибухову травму і уламкове поранення плеча.

За даними поліції, росіяни скидали боєприпаси із дронів на Велетенське та Станіслав, внаслідок вибухів пошкоджено два приватні будинки та сонячні панелі.

В результаті артилерійських обстрілів противника пошкоджено багатоповерховий будинок у Благовіщенському та виникла пожежа сухої рослинності у Дар’ївці.

FPV-дронами російські військові били по Корабельному району Херсона та Антонівці.

Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсона 4-5 серпня / Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в неділю, 4 серпня, російські військові вкотре атакували територію Миколаївської області. Армія РФ завдала мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади.