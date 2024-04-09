Зросла кількість постраждалих від російського удару по Харкову, ілюстративне фото

У Харкові до чотирьох зросла кількість постраждалих від атаки російських військ на цивільне підприємство.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Як відомо, російські війська вдарили по підприємству у центрі Харкова, було зафіксувано два влучання.

«До чотирьох зросла кількість постраждалих від російського бомбардування цивільного виробництва. Двоє з них шпиталізовані, двоє відмовилися. Пошуково-рятувальна операція на місці «прильоту» триває», – повідомив мер Харкова.

Нагадаємо, над територією Миколаївської області вночі, 9 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони ліквідували три БпЛА типу «Shahed 131/136».