Сили оборони вдарили по складу з озброєнням поблизу Курська в РФ. Ілюстративне фото Генштаб

Сили оборони України вночі 31 липня вдарили по складу зберігання озброєння і військової техніки біля російського Курська.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Зазначається, що склад був уражений силами та засобами Військово-морських сил у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони. Інформація щодо наслідків удару уточнюється.

Також влада Курська вночі оголошувала про ракетну небезпеку. Виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов повідомляв, що внаслідок атаки ЗСУ сталася пожежа на одному з об’єктів.

За заявою Міноборони РФ, вночі російська ППО нібито збила 11 дронів над Бєлгородською, Брянською, Курською, Калузькою та Ростовською областями, а також над тимчасово окупованим Кримом. У Курській області також повідомляється про нібито збиття ракети «Нептун».

У міноборони РФ заявили, що вночі російська ППО нібито збила 11 дронів над Бєлгородською, Брянською, Курською, Калузькою та Ростовською областями та тимчасово окупованим Кримом. Над Курською також нібито вдалося збити ракету «Нептун».

Нагадаємо, що у ніч проти 31 липня російські війська атакували Україну авіаційною ракетою Х-59 та 89 ударними дронами типу Shahed 131/136. Сили оборони знищили всі повітряні цілі.