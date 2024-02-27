Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

В Офісі президента підготували текст звернення до Конституційного суду (КСУ) щодо легітимності перебування Володимира Зеленського на посаді президента України.

Про це повідомляє «Дзеркало тижня».

Так, згідно з Конституцією України (ч. 5 ст. 103) 31 березня 2024 року мали б відбутися чергові вибори президента України. Адже 20 травня 2024 року спливає визначений Конституцією України (ч. 1 ст. 103) п’ятирічний строк з моменту інаугурації Володимира Зеленського.

«Офіс президента наразі активно працює над вирішенням питання про те, як виходити з ситуації, що складеться після 20 травня. Один з варіантів, який розглядається офісом президента, – це звернення до Конституційного Суду з поданням щодо офіційного тлумачення положень Конституції, якими регламентовано проведення чергових президентських виборів та п’ятирічний строк повноважень президента», – повідомляє видання.

За даними джерел видання, В Офісі президента таке подання до Конституційного суду уже підготували. Перед КСУ хочуть поставити кілька питань.

Перше питання: чи дозволяє Конституція проведення президентських виборів в умовах воєнного стану. Відповідь КС на це питання має внести ясність стосовно відповідності Конституції заборони проведення виборів в умовах воєнного стану, яка передбачена Виборчим кодексом та законом про воєнний стан.

Друге питання стосується легітимності повноважень президента після закінчення п’ятирічного строку перебування на посту президента, тобто після 20 травня.

За задумом керівництва ОП, якщо буде прийнято рішення про звернення до КСУ з таким конституційним поданням, то це зроблять народні депутати від «Слуги народу». Але самим депутатам президентської фракції звернення ще не передали.

Станом на 27 лютого остаточного рішення з приводу доцільності такого конституційного подання не прийнято, зазначає видання.

Нагадаємо, голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія підтвердив, що президент Володимир Зеленський провів першу зустріч з фракцією від початку повномасштабного вторгнення.