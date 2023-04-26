У середу, 26 квітня в Миколаєві стартував проект очистки міста. Міську раду мили технікою Karcher, яку Миколаїв планує закупити у майбутньому.

Про це повідомляє кореспондент «‎НикВести»‎.

В рамках ініціативи «‎Karcher прибирає Україну»‎, представники компанії Karcher привезлИ до Миколаєва свою техніку, на якій працівники КП «‎Парки»‎ в рамках навчання прибирали будівлю Миколаївської міськради та Соборну площу.

— Представники приїхали, аби продемонструвати свою техніку, на ці два дні вони безкоштовно передали цю техніку у користування працівникам КП «Парки» для того, аби помити Соборну площу та будівлю міськради. Поки будівля міської ради не функціонує, проте люди та гості міста все одно приходять до будівлі, на площу. Під час війни будівля стала трохи занедбаною, тому зараз ми її відмиваємо для того моменту, коли військова ситуація покращиться і вона змогла зустрічати відвідувачів у чистому вигляді, – розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Він також повідомив, що проект став певним тест-драйвом техніки Karcher, оскільки ще до війни було заплановано закупити її для Миколаєва.

— Ми розглядали до війни купівлю такої техніки, і вони (Karcher, - ред.) планували заходити на тендер. Для того, щоб ми могли її випробувати, подивитися чи підходить вона нам взагалі, вони й приїхали. На цей рік у нас не заплановані кошти для купівлі такої техніки, але, можливо, в майбутньому ми зможемо співпрацювати, – наголосив Олександр Сєнкевич.

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Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»