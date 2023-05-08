Фото: Миколаївська ОВА

У понеділок, 8 травня, у День пам’яті та примирення, миколаївці зібралися біля меморіального комплексу на честь десантників-ольшанців. В цей день українці вшановують пам’ять жертв Другої світової війни 1939-1945 років - тих, хто боровся з нацизмом, хто постраждав від бойових дій та окупації.

Про це повідомили у Миколаївській міській раді та Миколаївській ОВА.

Присутні хвилиною мовчання вшанували загиблих та поклали квіти до меморіалу.

— Мільйони людей поклали життя, щоб захистити нашу свободу та незалежність. Маємо пам’ятати про це. Дуже символічно, що у роки Другої світової українці боролися під прапорами з червоною зіркою, а сьогодні - літаки з червоною зіркою скидають бомби на українські міста, вбивають людей. Пригадуються слова Вінстона Черчилля, про те, що фашисти майбутнього будуть називати себе антифашистами. Нині так і вийшло, ми знову воюємо з агресором, — сказав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що в Миколаєві проживають 37 учасників бойових дій. Минулого року пішов з життя останній визволитель нашого міста - Дмитро Пилипович Іванець.

Також на заході були присутні голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, його заступники Валентин Гайжаржи, Олександр Трайтлі та Юрій Гранатуров, генерал-майор Марченко.

Звертаючись до присутніх начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім відзначив про важливість пам’ятати подвиг тих, хто захищає нашу рідну землю.