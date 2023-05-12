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Миколаївський фотограф Дмитро Берін опублікував знімки нічного міста, які він зробив взимку 2022 року.
Фотографії опубліковані на фейсбук-сторінці автора.
Вони були зроблені у січні, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Майже всі фото з однієї локації — на них можна, зокрема, побачити спортшколу «Надія», готель «Турист», центральний стадіон.
Фото: Дмитро Берін
Нагадаємо, всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons зняли кліп у зруйнованому російськими обстрілами селі Новогригорівка Миколаївської області. У ньому гурт розповів історію 14-річного Сашка, який з родиною втратив усе через російський тероризм.
Миколаївський фотограф Дмитро Берін опублікував знімки нічного міста, які він зробив взимку 2022 року.
Фотографії опубліковані на фейсбук-сторінці автора.
Вони були зроблені у січні, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Майже всі фото з однієї локації — на них можна, зокрема, побачити спортшколу «Надія», готель «Турист», центральний стадіон.
Фото: Дмитро Берін
Нагадаємо, всесвітньо відомий американський гурт Imagine Dragons зняли кліп у зруйнованому російськими обстрілами селі Новогригорівка Миколаївської області. У ньому гурт розповів історію 14-річного Сашка, який з родиною втратив усе через російський тероризм.