Миколаївський фотограф Дмитро Берін опублікував знімки нічного міста, які він зробив взимку 2022 року.

Фотографії опубліковані на фейсбук-сторінці автора.

Вони були зроблені у січні, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Майже всі фото з однієї локації — на них можна, зокрема, побачити спортшколу «Надія», готель «Турист», центральний стадіон.