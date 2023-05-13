У п`ятницю,12 травня, в центрі Миколаєва біля Каштанового скверу стартувала виставка фотографій, на якій зображенні бойові будні прикордонників.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

На виставці експонували 33 тематичні фотографії, які об’єднані спільною метою – зафіксувати героїчну боротьбу наших військових за мир та щасливе майбутнє України.

Частину світлин зроблено на мобільні телефони прикордонниками - учасниками бойових дій, а також відомим Одеським фотографом Борисом Бухманом.

— Ми хочемо показати цими фотографіями наші будні та ті умови, в яких прикордонники захищають нашу землю, який вклад вони роблять для того, щоб ми перемогли. Ми вирішили показати фотографії простого військового, який в окопі захищає, і на телефон сфотографував деякі речі, які нашим громадянам будуть цікаві, - розказав автор фотовиставки, прикордонник з позивним «Прес».