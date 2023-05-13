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Миколаївські комунальники протягом усього дня ліквідовують наслідки нічного прильту по місту –
розчищають територію від уламків, зпилюють аварійні дерева та забивають вікна ОСБ-плитами.
На місцях прильотів побував кореспондент «НикВести».
Як повідомили в миколаївській міськраді, загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.
ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»
Миколаївські комунальники протягом усього дня ліквідовують наслідки нічного прильту по місту –
розчищають територію від уламків, зпилюють аварійні дерева та забивають вікна ОСБ-плитами.
На місцях прильотів побував кореспондент «НикВести».
Як повідомили в миколаївській міськраді, загалом пошкоджень зазнало 8 багатоповерхових будинків, дитячий садочок та хлібозавод. Всюди вибиті вікна, двері, зруйновані балкони та побита покрівля.
ФОТОРЕПОРТАЖ
Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»