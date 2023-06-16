У Миколаївському будівельному фаховому коледжі з 15 по 17 червня проходить фестиваль «Rebuild MYKO FEST 2023» з метою долучення іноземних та вітчизняних партнерів до відновлення архітектури міста Миколаєва.

Повідомляє кореспондент «НикВести».

Триденний фестиваль з міжнародною участю проходитиме з представниками органів влади, іноземними та вітчизняними партнерами, представниками будівельної та науково-освітньої індустрії.

— Сьогодні ми зібрали тут представників будівельних організацій, представників місцевої влади для того щоб обговорити подальші шляхи до відновлення нашого міста. Для того, щоб наші підприємці, будівельники могли спланувати розвиток своїх організацій, створити нові робочі місця і залучити як умога більше молоді. Завдяки цьому заходу, ви можете бачити, що наші студенти можуть підготувати проєкт по відновленю архітектури міста Миколаєва, — розказав директор Миколаївського будівельного фахового коледжу Георгій Бондаренко

На заході презентували концепцію та ескізпроєктів щодо відновлення зруйнованих об’єктів міста Миколаєва внаслідок військової агресії та пропонували ідеї розвитку інфраструктури.

— Неодноразово на яких ресурсах могли, ми зверталися до миколаївців з прохання долучитися до обговорення підготовчого процессу Майстер-плану. Багато хто відгукнувся, але це тільки початок, як ми розуміємо найскладніше попереду. Головна ідея Майстер-плану - це Миколаїв - місто Європейського союзу. В цих словах зроблен акцент на головному, що це місто має бути в першу чергу для людини, яка в ньому проживає, працює, народжує, виховує дітей, думає про безпеку і враховує поряд з якими сусідами наша країна залишиться назавжди. Досвід показав, що ми здатні оборонятися і можемо бути прикладом багатьом. Тепер ми маємо показати своїм досвідом, що ми здатні швидко відбудовуватися і достойно жити чесно дивлячись в очі своїм дітям, яким ми маємо це місто залишити, — сказав перший заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков.

Завдяки цьому проєкту розраховують на ініціювання органів місцевої влади та іноземних партнерів щодо реалізації запропонованих ідей в процесі відбудови міста-героя Миколаєва.

— Після нашої перемоги, нам треба буде відбудовувати наші міста, села, інфраструктурні обʼєкти. Цей захід проводиться, щоб можна було побачити цікаві проєкти, які ми можемо далі реалізовувати, — сказав депутат Верховної Ради України Ігор Копитін.

Також він додав, що на фестивалі є багато проєктів, які можуть замінити зруйновані памʼятки культури Миколаєва.

Раніше повідомлялось, що Німеччина долучилася до міжнародного проєкту відбудови українських міст, що координується Європейською економічною комісією ООН та об’єднує партнерів з усього світу та виділить пʼять мільйонів євро на відбудову Миколаєва та Харкова.

Фоторепортаж

Фото: Марія Хаміцевич