У Миколаївській області від вибухонебезпечних предметів вже очистили понад 15 га акваторій.

Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Для проведення таких робіт на території одного з підприємств Миколаєва 1 липня використовувалось сучасне спеціальне обладнання: підводний робот CHARPIE, підводний дрон FIFISH V6 EXPERT M100, гідрографічний апарат SONOBOT 5.

Обстеження проводили із залученням спеціального катера для розмінування типу «річка-море», водолазно-рятувального катера «Рятувальник 2019» та водолазно-рятувального катера «Crouline».

Усі знайдені вибухонебезпечні предмети підняли на поверхню та вивезли у спецавтомобілі, щоб знищити їх у спеціально відведеному місці.

Нагадаємо, на початку травня 2023 року водолази-сапери обстежували водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.

Фоторепортаж

Фото: ДСНС України