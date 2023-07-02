У Миколаївській області від вибухонебезпечних предметів вже очистили понад 15 га акваторій.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Для проведення таких робіт на території одного з підприємств Миколаєва 1 липня використовувалось сучасне спеціальне обладнання: підводний робот CHARPIE, підводний дрон FIFISH V6 EXPERT M100, гідрографічний апарат SONOBOT 5.
Обстеження проводили із залученням спеціального катера для розмінування типу «річка-море», водолазно-рятувального катера «Рятувальник 2019» та водолазно-рятувального катера «Crouline».
Усі знайдені вибухонебезпечні предмети підняли на поверхню та вивезли у спецавтомобілі, щоб знищити їх у спеціально відведеному місці.
Нагадаємо, на початку травня 2023 року водолази-сапери обстежували водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.
Фото: ДСНС України
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
У Миколаївській області від вибухонебезпечних предметів вже очистили понад 15 га акваторій.
Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.
Для проведення таких робіт на території одного з підприємств Миколаєва 1 липня використовувалось сучасне спеціальне обладнання: підводний робот CHARPIE, підводний дрон FIFISH V6 EXPERT M100, гідрографічний апарат SONOBOT 5.
Обстеження проводили із залученням спеціального катера для розмінування типу «річка-море», водолазно-рятувального катера «Рятувальник 2019» та водолазно-рятувального катера «Crouline».
Усі знайдені вибухонебезпечні предмети підняли на поверхню та вивезли у спецавтомобілі, щоб знищити їх у спеціально відведеному місці.
Нагадаємо, на початку травня 2023 року водолази-сапери обстежували водойми до відкриття купального сезону в Миколаївській області.
Фото: ДСНС України