27 липня у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відкрили фотовиставку «Незламний дух міста-героя», яка розповідає відвідувачам про найтяжчі дні Миколаєва за час повномасштабної війни.

На виставці представлені фотографії присвячені незламним і нескореним миколаївцям, функціонуванню міста Миколаєва та області в період обстрілів та їхніх наслідків, передає кореспондент «НикВести».

Свої фотороботи в рамках проекту презентували ректор університету Леонід Клименко, завідувачка та фахівчиня медіацентру університету Анна Синякова та Анна Карауланова, фотохудожник Сергій Кононенко, кореспондент інтернет-видання «Преступности.НЕТ» Тарас Леонтян та фотографиня Світлана Коваль.

— У зв’язку з тим, що наш університет і місто Миколаїв отримали дуже багато пошкоджень внаслідок обстрілів російськими ракетами, була ідея показати, що не зважаючи на усі руйнування повинен залишатися дух незламності та впевненість у тому, що всі негаразди будуть подолані. У мешканців міста повинна бути впевненість у тому, що буде ще краще, що нас не залякають, не зруйнують — це і є головна ідея цієї виставки, — розповів про мету проекту ректор ЧНУ Леонід Клименко.