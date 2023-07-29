У пʼятницю, 28 липня, на території миколаївського простору «8 Причалу» відбувся святковий концерт до Дня Української Державності.

Фото святкування опублікувало Управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради.

Зокрема, святковий концерт для миколаївців провів військовий оркестр 406 окремої артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Олексія Алмазова ВМС ЗС України, а також вихованці обласного палацу культури та Миколаївського коледжу культури і мистецтв.

Фоторепортаж

Нагадаємо, що дату Дня Української Державності (28 липня) перенесли, тому з наступного року його святкуватимуть 15 липня.