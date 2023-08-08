У Миколаєві в Будинку офіцерів флоту (ДОФ), 5 червня відбувся рок-концерт Super Rock Show за участю Івана Ворона та гурту «BEAST».

Концерт просто неба відвідали понад 200 людей, передає кореспондент «НикВести».

На початку концерту виступив миколаївський рок-виконавець Геннадій Грімов, який «розігрів» публіку драйвовою музикою.

Також до глядачів з промовою звернувся координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв, який пояснив, що метою таких заходів є допомогти людям побороти накопичену тривогу та відчути, що попри війну, життя триває.

— Коли вже військові стали казати, що потрібно у Миколаєві проводити заходи, тому що вони приїжджають на ротацію — хочуть відпочити, у них тут живуть сімʼї, яким теж потрібно тут щось робити, в місті живуть люди, які працюють та не виїжджали і їм теж треба десь відпочивати. Це мене надихнуло і ми почали робити, — сказав Володимир Алєксєєв.

Під час концерту звучали музичні твори, які мають особливий відгук у серці кожного, хто цінує рок-музику. Зокрема, виконували композиції гуртів Queen, Metallica, Scorpions, Kiss та багато інших.

Завдяки організованому food-корту усі охочі, мали можливість насолодитися смаколиками, мʼясними стравами та охолоджувальними напоями.

Під час концерту глядачі підспівували виконавцям, а деякі не змогли всидіти на місці, тому підтанцьовували біля сцени.

— Важливо було запустити, як всі кажуть, економіку, запустити той процесс, щоб інші артисти в Україні бачили, що Миколаїв — це живе місто, що тут також живуть люди, які потребують культурних заходів, — додав координатор волонтерського штабу.

Дуже пощастило, що під час концерту не було сигналів повітряної тривоги, тому кожен міг повністю поринути в рокову атмосферу.

— Потрошечки будемо оживляти Миколаїв, в тому числі і в культурному сенсі, — підсумував Володимир Алєксєєв.