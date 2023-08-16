У Миколаєві, 15 серпня, відбулося відкриття виставки до Дня Незалежності України «Миколаїв — Нескорений» в рамках проєкту «Міста-Герої» Національної Спілки художників України.

На виставці були представлені роботи живопису, графіки, скульптури, кераміки, ткацтва та багато іншого, повідомляє кореспондент «НикВести».

Начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрій Любаров розповів, що ця виставка — подія для Миколаєва.

— Назва виставки каже нам про все, що відбувається у місті. Є головне питання, як жити сьогодні, коли війна не зупиняється, коли йдуть бої. Ми не можемо сьогодні повернутися до нормального, мирного життя, але воно продовжується і ця виставка — ознака того, що Миколаїв живий, — сказав Юрій Любаров.

Голова Національної спілки художників України, заслужений художник України Костянтин Чернявський розповів, що проєкт «Миколаїв — Нескорений» присвячений українським містам-героям.

— Ця виставка є присвятою подвигу миколаївців та подвигу наших військових, які не допустили ворога. Сьогодні Миколаїв поранений, але він живе, працює і стоїть на стражі нашого південного кордону, — розповів Костянтин Чернявський.

Основною метою виставки є підняття бойового духу та пропагування української культури.

Нагадаємо, у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відкрили фотовиставку «Незламний дух міста-героя», яка розповідає відвідувачам про найтяжчі дні Миколаєва за час повномасштабної війни.