У середу, 23 серпня, з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України у Миколаєві підняли найбільший синьо-жовтий стяг у регіоні.

Про це повідомили у прес-службі Миколаївської обласної військової держаної адміністрації.

У церемонії взяли участь начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик, Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, заступники та радники начальника ОВА, представники обласної й міської рад.

— Український прапор — це символ нашої незалежності, державності та мирного неба. Для мене особисто це дуже важливо, тому сьогодні ми тут. Разом до нашої Перемоги! – сказав Віталій Кім.

Перед підняттям стяга присутні долучилися до загальнонаціональної хвилини мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України.

Крім того, сьогодні вшанували пам'ять Тараса Шевченка та Героїв Небесної Сотні – українців, які змінили перебіг історії нашої держави.

Нагадаємо, що 23 травня в Україні відзначають День морської піхоти. Зранку морські піхотинці 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського підняли свій прапор біля будівлі Миколаївської міськради.