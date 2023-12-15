15 грудня Миколаївський обласний краєзнавчий музей — «Старофлотські казарми» відсвяткував 110 річницю з дня заснування.

На честь такої події працівники музею організували святкову програму, повідомляє кореспондент «НикВести».

Глядачам показали віртуальну екскурсію закладом, під час якої розповіли історію краєзнавчого музею від дня заснування до сьогодення.

— У 1913 році був відкритий музей. На сьогодні він пережив дуже багато чого, і революції, і війни. Але музей живе, працює, дихає і надихає, — сказав у привітальному слові заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров.

На святкуванні також виступали запрошені артисти, а працівників музею нагородили почесними грамотами та подяками.

ФОТОРЕПОРТАЖ