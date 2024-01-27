Виставка Олександра Вережинського вирізьблених портретів українських гетьманів з дерева. Фото: Южноукраїнська громада

В Южноукраїнському міському історичному музеї відкрили виставку художніх картин з дерева Олександра Вережинського «Соборність: від минулого до сьогодення», присвячену Дню Соборності.

Митець Олександр Вережинський розповів відвідувачам історію про різьбярські роботи та шлях до цього виду мистецтва, повідомляє Управління молоді, спорту та культури.

Олександр Вережинський про свої різьбярські роботи на заході «Соборність: від минулого до сьогодення». Фото: Южноукраїнська громада

Автор різьбярських картин зазначає, що з 2018 року працює в спеціальній техніці, де поєднується робота людини та 3-D станка. Наразі в його арсеналі знаходиться понад 500 картин, частину з яких зараз можна побачити в Южноукраїнському міському історичному музеї.

«Кожна картина починається з плаского зображення, яке я погоджую з художником. Він це робить на комп’ютері в 3-D графіці та передає мені файл. Я його переводжу у відповідний формат та готую програму для свого верстата. Вирізаю роботу в дереві, після чого починаю доробляти її вже руками і на фініші отримую картини, які зараз представлені на виставці», — розповів Олександр Вережинський.

Олександр Вережинський наголошує, що кожна з картин – це праця цілої команди людей, які допомагають йому втілювати задумане. Завдяки плідній роботі у команді вдалося створювати унікальні витвори, які займають особливе місце в колекціях вітчизняних та закордонних поціновувачів цього виду мистецтва.

«Мені завжди хотілося працювати з деревом. Це вічний матеріал, який зберігається століттями. Окрім того, дуже важливо те, що цей вид творчості дає мені можливість втілити свої ідеї і якщо це комусь подобається, я лише радію», — розповів майстер-різьбяр.

За його словами, різьбленням — це теж свого роду віддушина. Адже, провідна його діяльність пов’язана з Південноукраїнською АЕС, де він працює майже 30 років. Нині він обіймає посаду провідного інженера у службі інформаційних технологій.

Тематика робіт, представлених на виставці, різна. Зокрема, це релігія, музика, історія. Вагому частину експозиції займають вирізьблені портрети українських гетьманів.

Варто додати, що Олександр Вережинський активно долучається до зборів та продає свої різьбярські вироби, щоб допомогти українській армії.

«Недавно з передової приходив мій чоловік. Через нього Олександр передав хлопцям свої картини, тематика яких пов’язана з ЗСУ. Серед них робота із зображенням малюка Йоди, який став символом наших захисників. Окрім того, майстер виставляє свої роботи на спеціальних сайтах, залучаючи таким чином кошти на допомогу Україні. Поціновувачі його мистецтва з Європи та США постійно донатять на нашу Перемогу», — розповіла директорка Южноукраїнського міського історичного музею Зореслава Клименко.

Персональна виставка Олександра Вережинського триватиме до 7 лютого.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Виставка художніх картин з дерева до Дня Соборності. Фото: Южноукраїнська громада

Різьбярська картина кошовий отаман Запорозької Січі Івана Сірка. Фото: Южноукраїнська громада

Відвідувачі експозиції. Фото: Южноукраїнська громада

Різьбярська картина Олександра Вережинського. Фото: Южноукраїнська громада

Виставка Олександра Вережинського художніх картин з дерева. Фото: Южноукраїнська громада

Гості виставки на заході «Соборність: від минулого до сьогодення».Фото: Южноукраїнська громада

Різьбярська картина Олександра Вережинського для 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Фото: Южноукраїнська громада

Різьбярські роботи Олександра Вережинського для закордонних поціновувачів.Фото: Южноукраїнська громада

Нагадаємо, в Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна презентували виставку картин до Дня Соборності України.