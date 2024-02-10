Російські війська обстріляли село Токарівка Херсонської області, загинула 68-річна жінка, її син у тяжкому стані доставлений до лікарні.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Сьогодні вдень окупанти вдарили по селу Токарівка. Внаслідок обстрілу мінно-вибухову травму та поранення черевної порожнини отримав 43-річний чоловік. Вже надвечір стало відомо про ще одну постраждалу — матір пораненого. На жаль, жінка загинула на місці. Їй було 68 років», — зазначив Олександр Прокудін.

Нагадаємо, у ніч на 10 лютого противник атакував 31 ударним БпЛА типу Shahed-136/131. Збити вдалося 23 безпілотники.

Зазначається, що окупанти запустили 31 ударний БПЛА типу Shahed-136/131 з території Балаклави та мису Чауда — у тимчасово окупованому Криму та з Курської області у РФ.

Також у Миколаївській області російські військові 9 та 10 лютого завдали ударів по акваторії та місту Очаків Очаківської громади, а також по селу Чорноморка Чорноморської громади.