Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

У суботу, 24 серпня в Харкові відзначили День незалежності України — в центрі міста вуличні музиканти грали народні хіти, а також місцева влада увімкнула святкове освітлення «Зоряне небо», яке викликало справжній ажіотаж серед місцевих жителів та гостей міста

Відео зі святкування дня Незалежності харківʼяни публікували у соцмережах.

Крім того, по всьому місту також відновлено вуличне освітлення, яке було відсутнє з кінця березня. Біля Держпрому запущено сухий фонтан, а на початку Аерокосмічного проспекту – світовий фонтан.

Як пише видання «Status Qua», навколо зони «Зоряне небо» зібралось багато людей, які вітали один одного та співали разом з вуличними музикантами «Червону руту» і гімн України.

Близько 21:00 у натовпі був помічений мер Харкова Ігор Терехов. Святкову ілюмінацію було вимкнено близько 22:30. Цього року це стало першим значним святковим заходом на вулицях міста після початку війни.

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост

Харків відсвяткував День незалежності з ілюмінацією, фонтанами та піснями. Фото: Редпост