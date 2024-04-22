Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Директор Миколаївського академічного художнього драматичного театру Артем Свистун розповів, що вдалось відновити після ракетної атаки РФ у вересні 2022-го року: хто допомагав у ремонті та коли літній майданчик відкриє свої двері для відвідувачів.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Після ворожої атаки декілька театрів з різних областей України допомогли законсервувати будівлю миколаївського драмтеатру на зимовий період, а вже навесні 2023 року за рахунок донорської та грантової допомоги на майданчику та першому поверсі театру почалися ремонтні роботи. Ще 7 мільйонів гривень на усунення наслідків ворожої атаки виділила Миколаївська ОВА.

За словами директора, 80% наслідків руйнації літнього майданчика театру вже усунені. Ремонт зробили у гримерках на першому поверсі, майстерні пошиття, музею, кабінеті директора театру. Також вдалось відновити ландшафтний дизайн майданчику, паркан та скульптури.

— Донати на відновлення були з усього світу. Наприклад з Англії нам прислали 200 франків, за ці кошти ми відновили першу гримерну кімнату. Інші гримерки відновили за донати та додаткові кошти. Потім до фінансування приєднались донорські організації. Громадська організація «House of Europe» облаштувала сцену в укритті. За донати та грантові проєкти, ми облаштували камерну сцену: оновили освітлення, купили меблі. За замовленням управління капітального будівництва відремонтували фасад, замінили утеплювач, всі вікна та двері. Зробили новий паркан. Проблем залишається багато, але першочергові питання ми закрили, — сказав Артем Свистун.

До початку ремонтних робіт. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести». Після проведення ремонтних робіт. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Зараз актори театру вітають глядачів у великій залі, в укритті та «сцені на сцені». Мала сцена театру, яку зробили лише за чотири роки до повномасштабної війни, досі зруйнована.

— Мала сцена – це глобальне питання. Зараз ми шукаємо донорів, грантодавців, які відновлять її. На це потрібно десь 5 мільйонів гривень. Це заміна покрівлі, оновлення електромережі, пожежної безпеки, світлова та звуковою апаратура, «одяг» сцени, меблі, — пояснює Артем Свистун.

Зруйнованою також залишається чоловіча туалетна кімната. За словами директора театру, у цій вбиральні планують створити умови для людей з обмеженими фізичними можливостями.

— Ми починаємо враховувати питання інклюзії. Людей з інвалідністю, на жаль, стає більше. Серед них і хлопці, які повертаються з фронту, і люди, які зазнали фізичних проблем. Ми шукаємо гранти на інклюзію і для потреб людей з інвалідністю. Ми хочемо облаштувати туалетні кімнати та підйомні механізми, — пояснив він.

До початку ремонтних робіт. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести». Після проведення ремонтних робіт. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

За словами директора, під час останнього опалювального сезону зламалися два котли — цього разу на допомогу прийшла Данія.

— Котельня повністю вийшла з ладу. Котли були пошкоджені внаслідок п'яти прильотів. Але Данія підтримала нас і надала бойлери та два котли. Зараз розробляється проєктно-кошторисної документація, щоб зробити демонтаж старих котлів та монтаж нових. Ми вже займаємося цим два місяці. Тому що вже треба готуватися до опалювального сезону. Також Польща нам надала осушувачі повітря, а партнери з Українського інституту з Польщі поставили генератори, — сказав Артем Свистун.

Вже згодом керівництво театру планує відкрити літній майданчик для відвідувачів театру. А офіційне відкриття літнього театрального сезону на майданчику планується 1 червня.

— Ми запланували літній сезон, в випадку повітряної тривоги будемо проходити в укриття. Липень, червень, серпень ми плануємо робити тут вистави, концерти, проводити заходи та фестивалі. Ми зараз з Копенгагеном ведемо перемовини про фінансову підтримку для постановки відомої роботи Андерсена «Русалонька». Плануємо реалізувати цей проект 1 червня, — додав Артем Свистун.

Артем Свистун Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Миколаївський академічний художній драматичний театр. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Актори театру. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести».

Нагадаємо, як на 8 Причалі презентували виставку «Візуальна історія Миколаєва».