В суботу, 1 червня, у миколаївському Домі офіцерів флоту відбулося благодійне свято приурочене до Дня захисту дітей.
Волонтери збирали кошти на лікування дівчинки з Миколаєва Римми Макарової, пишуть «НикВести».
— До нас звернулися друзі Римми Макарової, це дівчина з Миколаєва, яка єдина в Україні хвора на дуже рідкісне генетичне захворювання INAD. Попросили щоб до Дня захисту дітей ми провели благодійний захід. Усі активності вільні, а люди могли донатити на цю потребу, — розповів організатор свята Володимир Алєксєєв.
Для дітей організували розважальну програму, майстер-класи з миловаріння, бісероплетіння, аквагрим, виготовлення іграшок.Також у ДОФі відбулася виставка-прилаштування тварин від організації «Друзі поруч». А в кінці вечора для відвідувачів ДОФу виступив миколаївський музичний гурт «Radiostars».
— Ми стараємося в міру своїх можливостей робити такі соціальні заходи. Це власна ініціатива моя особисто, волонтерів. По збору я точно сказати поки не можу, але я бачу що увагу привернули, людей було точно більше тисячі, — сказав Володимир Алєксєєв.
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В суботу, 1 червня, у миколаївському Домі офіцерів флоту відбулося благодійне свято приурочене до Дня захисту дітей.
Волонтери збирали кошти на лікування дівчинки з Миколаєва Римми Макарової, пишуть «НикВести».
— До нас звернулися друзі Римми Макарової, це дівчина з Миколаєва, яка єдина в Україні хвора на дуже рідкісне генетичне захворювання INAD. Попросили щоб до Дня захисту дітей ми провели благодійний захід. Усі активності вільні, а люди могли донатити на цю потребу, — розповів організатор свята Володимир Алєксєєв.
Для дітей організували розважальну програму, майстер-класи з миловаріння, бісероплетіння, аквагрим, виготовлення іграшок.Також у ДОФі відбулася виставка-прилаштування тварин від організації «Друзі поруч». А в кінці вечора для відвідувачів ДОФу виступив миколаївський музичний гурт «Radiostars».
— Ми стараємося в міру своїх можливостей робити такі соціальні заходи. Це власна ініціатива моя особисто, волонтерів. По збору я точно сказати поки не можу, але я бачу що увагу привернули, людей було точно більше тисячі, — сказав Володимир Алєксєєв.