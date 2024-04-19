У п'ятницю 19 квітня у Палаці урочистих подій у Миколаєві пройшов концерт для сімей військовополонених та зниклих безвісти.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

У концертній програмі взяли участь різні вокальні колективи Миколаєва. Зокрема перед родинами українських військових заспівали учасниці аматорської студії естрадного вокалу «SOLO» та солісти студії «Талант».

Також свої номери представила студія естетичної гімнастики «Flowers» Миколаївського міського палацу культури «Корабельний». Сцена, на якій тренувались молоді гімнастки, була зруйнована в результаті ворожої ракетної атаки у червні 2022 року. З того часу коллектив під керівництвом Дар’ї Гайдар займається у школі мистецтв №2.

— Наш Палац культури домовляється з іншими школами на те, щоб займатися у приміщеннях шкіл. Зараз обговорюємо це. Дійсно важко, але ми продовжуємо наші заняття. Дітки дуже хочуть розвиватися, продовжувати свою творчу діяльність, — сказала у Дар’я Гайдар.

Разом з цим у заході прийняли участь театральна студія акторської майстерності та пластики «Студія ведучих», ансамбль бандуристів та зразковий ансамбль «Водограй», а також заслужений артист естрадного мистецтва Іван Носик та Наталя Ковальова.

Аркадій Дабяган. Фото: «НикВести»

Захід організували Палаці урочистих подій спільно з Координаційним Штабом південного регіону з питань поводження з військовополоненими.

— Сенс цього заходу це: діти співають для дітей. У Миколаєві є неймовірні творчі дитячі колективи, який незважаючи на війну зберегли свій потенціал та готові виступати. Координацій Штаб постійно підтримує роботу з родинами, в тому числі з дітьми. Для нас стало дуже цікавим зробити зустріч дітей між собою, — сказав начальник південного регіонального центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Аркадій Дабяган.

Дружина військовослужбовця 36-ї бригади морської піхоти, який наразі перебуває у російському полоні Олександра поділилась, що дізналась про концерт від Координаційного Штабу. Дівчина відвідала захід разом з маленьким сином.

— Концерт дуже сподобався, іноді це дійсно потрібно. Довели мене майже до сліз. Я знала, що такі заходи проходять, але сьогодні прийшла на нього вперше, — сказала Олександра.

Після закінчення концерту діти отримали подарунки під партнерів та міжнародних донорів.

Нагадаємо як у Миколаєві відбувся концерт гурту «Скай», виручені кошти підуть на ЗСУ.