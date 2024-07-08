Підозрюванний. Фото: СБУ

Служба безпеки затримала чоловіка, якого підозрюють у співпраці з РФ та підготовці ракетних ударів по підрозділах ЗСУ, а також об’єктах паливно-енергетичного комплексу у Київській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, серед основних цілей ворога були військові аеродроми та підрозділи ППО, а також нафтопереробні заводи, паливні склади та ключові енергогенеруючі підприємства.

«Щоб отримати координати об’єктів, фігурант об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру свого телефону. Отримані відомості він передавав кадровому співробітнику управління фсб по москві та московській області», — сказано в повідомленні.

Правоохоронці затримали підозрюваного, коли той проводив дорозвідку поблизу локації українських військ на Київщині. За даними кіберфахівців Служби безпеки, підозрюваний потрапив у поле зору росіян через антиукраїнські коментарі, які писав на проросійських Telegram-каналах.

Cлідчі повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зараз зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Листування підозрюванного. Фото: СБУ Листування підозрюванного. Фото: СБУ

Нагадаємо, як в Одесі затримали групу дівчат, що коригували удари РФ, роблячи селфі для ФСБ біля об’єктів.