У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У суботу, на Соборній площі Миколаєва стартував масштабний фізкультурно-оздоровчий захід «Активні парки — забіг Миколаївщина».

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Стартував захід з самого ранку. На площі волонтер почали реєструвати учасників, яких в подальшому розподіляли по категоріям.

Представниця центру Дарина Науменко розповіла, що Миколаїв цьогоріч став 8 локацією, де їм вдалось організувати забіг. Участь в активностях беруть всі без обмежень. Зокрема навіть категорія дітей була розподіла на двоє: до 7 та до 12 років.

— Сьогодні у нас починають бігти дітки на відстань 100 метрів. Далі починають забіг люди з інвалідністю, також 100 метрів. Далі забіг на 5 кілометрів — це два кола, далі забіг на 10 кілометрів на 4 кола. Після цього буде скандинавська ходьба. Учасникам всім сьогодні ми видаємо медалі та дипломи за участь, щоб кожен відчув себе сьогодні переможцем. А вже переможців забігу будемо відслідковувати і назвемо в самому кінці, — розповіла Дарина Науменко.

Загалом долучитись до забігу прийшли близько 500 жителів Миколаєва, припускають організатори.

— Ми хочемо залучити до спорту якомога більше дітей, дорослих, тому що активність це дуже важливо. Точну кількість ми поки не знаємо, але думаю, що в кінці при підрахуванні нам буде вже більш зрозуміло, — каже Дарина Науменко.

Найстаршому учаснику забігу Андрію Коломійцю цього року виповнилось 88 років. Повний сил та енергії чоловік запевняє, що ніяких секретів у гарній фізичній підготовці немає, а всього лише веде здоровий образ життя з мінімальними обмеженнями.

— Я беру участь в забігах з 2018 року. Найголовніше для мене — не пити та не вживати алкогольних напоїв. І ще кожного ранку я йду на пробіжку. Хоча б кілометр чи 500 метрів, і повірте це легкість на весь день.

Привітати учасників забігу прийшли Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич та заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

— Це перший активний великий спортивний захід в місті-герої Миколаєві, який відбувається. Разом з вами тут сьогодні родини військовополонених. Ми часто про них забуваємо, згадуючи про тих, хто загинув. Тих, хто знаходиться в полоні, сьогодні більше двох тисяч. Тому, коли вам важко і у вашому житті щось не виходить, ви маєте памяʼтати, що комусь гірше, тому що він віддав свою свободу, — звернувся до миколаївців мер.

Зазначимо, що у забігу брали участь родичі полонених миколаївських морпіхів 36 ОБрМП та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які чекають на рідних з полону вже понад двох років.

Фоторепортаж

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

заступник голови Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

У центрі Миколаєва стартував масштабний забіг. Фото: Аліса Мелік-Адамян, «НикВести»

Нагадаємо, 22 вересня 2023 року у центрі Миколаєва відбувся перший легкоатлетичний забіг з нагоди 86-ї річниці Дня заснування Миколаївської області – «MYKOLAIV REGION RUN FEST».