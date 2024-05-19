В Миколаєві у неділю, 19 травня, пройшов третій благодійний ярмарок «Дівочії очі». Цього разу організатори збирали кошти для військовослужбовців 82 ОДШБр.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Захід традиційно проходив у торгівельному центрі «Portal». Тематикої ярмарка стали часи 90-х та нульових — основна зала була прикрашена CDR дисками, стаціонарними телефонами, мобільними «розкладушками» та постерами з мультфільмів та кіно.

Засновниця проєкту Аліна Стадніченко поділилась, що при підготовці та організації надихнулась музикою та кіно своєї юності.

На цей раз кількість миколаївських підприємців, які виставляли свої вироби на продаж, зросли вдвоє — їх було більше 40.

— Ми зараз відходимо від нашої маркетингової теми від жінок до жінок. Ми отримали звернення від військового з 82-ї бригади, яка воює на Запорізькому напрямку. Збір на РЕБ. Перший і другий маркет ми збирали для жінок-військових, а сьогодні працюємо по зверненню. Все, що зберемо, стільки і передамо, — розповіла Аліна Стадніченко.

Вхід на івент цього разу був платний. Квиток коштував 150 гривень, які миколаївці донатили на банку збору. Крім цих коштів, ще 10% з продажів самі підприємці віддають на збір для військових.

— У нас три заробітки сьогодні на заході. Перший — вхід. Другий це розпродаж вживаних речей, які мені дали жінки і я їх продаю, і всі 100% грошей йдуть на банку. І третій це 10% від доходу підприємців. Наша ще одна мета є розвиток місцевого бізнесу. 90% вони лишають собі, але за бажання можуть донатити і більше 10%, — зазначила засновниця івенту.

На маркеті також працювали панелі, де проводились лекції та майстер-класи з малювання та танців.

Фоторепортаж

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

В Миколаєві пройшов черговий благодійний маркет «Дівочії очі», фото: «НикВести»

Фото: Аліса Мелік-Адамян