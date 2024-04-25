У Києві відкрилась виставка «Лінія зіткнення» подружжя фотографів Влади та Костянтина Ліберових. Експозиція складається з 150 документальних фотографій.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Зазначається, що з початком вторгнення подружжя Ліберових перекваліфікувалося з весільних на військових фотографів.
За час повномасштабної війни Костянтин та Влада Ліберових задокументували життя українців в найгарячіших напрямках фронту, фіксували наслідки російських обстрілів та роботу українських захисників.
Експозиція «Лінія зіткнення» поділена на два тематичні блоки. Перший об’єднав «воєнні» світлини, — «Кладовище снарядів у Харкові», «Битва за Бахмут», «Зима на фронті. Серебрянський ліс», «30 годин на нулі» та «Останній штурм Да Вінчі».
Другий демонструє життя цивільного населення кадрами з Миколаєва, Мар'їнки, Бахмута, Соледара, Херсона, Лисичанська, Бучі, й інших українських міст, що постраждали внаслідок російського вторгнення.
«Ми фіксуємо страшну реальність, сповнену втрат і болю, які ворог приніс на нашу землю. Все заради головної мети — не дати нікому забути про те, що в Україні триває війна, адже завершити її можна, тільки якщо кожен щодня докладатиме для цього зусиль. Тож велика виставка на ВДНГ — ще одна можливість сфокусувати увагу на цій темі й зібрати допомогу для наших військових: кожен вхідний квиток стане донатом на придбання дронів», — каже Костянтин Ліберов.
Головна мета виставки — збір коштів для військових. Подружжя прагне зібрати 17 мільйонів гривень, щоб купити 1000 FPV-дронів для українського війська.
Кореспондентка «НикВести» також поспілкувався з глядачами експозиції, аби дізнатися їх враження від перегляду.
«Бачити наживо роздруковані фото набагато вражаюче, ніж ти «скролиш» стрічку. Так би мовити, перегорнув і забув. Ці фото більше розраховані на іноземну аудиторію. Адже українці й так в цьому живуть…», — каже військова Анастасія.
За словами відвідувачки виставки Тетяни, про показ документальних фото дізналася з соціальних мереж.
«Виставка дуже потужна. Я вважаю, що таких виставок повинно бути багато, щоб люди бачили та не забували, як виглядає реальне життя за кількасот кілометрів від їх мирних домівок. Дуже важливо показувати обличчя наших захисників та реалії їхнього життя на передовій», — резюмує Тетяна.
Експозиція «Лінія зіткнення» триватиме до 28 квітня на території столичного ВДНГ у в павільйоні № 4. Вхід на виставку — за донат від 100 гривень.
Нагадаємо, що у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».
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У Києві відкрилась виставка «Лінія зіткнення» подружжя фотографів Влади та Костянтина Ліберових. Експозиція складається з 150 документальних фотографій.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
Зазначається, що з початком вторгнення подружжя Ліберових перекваліфікувалося з весільних на військових фотографів.
За час повномасштабної війни Костянтин та Влада Ліберових задокументували життя українців в найгарячіших напрямках фронту, фіксували наслідки російських обстрілів та роботу українських захисників.
Експозиція «Лінія зіткнення» поділена на два тематичні блоки. Перший об’єднав «воєнні» світлини, — «Кладовище снарядів у Харкові», «Битва за Бахмут», «Зима на фронті. Серебрянський ліс», «30 годин на нулі» та «Останній штурм Да Вінчі».
Другий демонструє життя цивільного населення кадрами з Миколаєва, Мар'їнки, Бахмута, Соледара, Херсона, Лисичанська, Бучі, й інших українських міст, що постраждали внаслідок російського вторгнення.
«Ми фіксуємо страшну реальність, сповнену втрат і болю, які ворог приніс на нашу землю. Все заради головної мети — не дати нікому забути про те, що в Україні триває війна, адже завершити її можна, тільки якщо кожен щодня докладатиме для цього зусиль. Тож велика виставка на ВДНГ — ще одна можливість сфокусувати увагу на цій темі й зібрати допомогу для наших військових: кожен вхідний квиток стане донатом на придбання дронів», — каже Костянтин Ліберов.
Головна мета виставки — збір коштів для військових. Подружжя прагне зібрати 17 мільйонів гривень, щоб купити 1000 FPV-дронів для українського війська.
Кореспондентка «НикВести» також поспілкувався з глядачами експозиції, аби дізнатися їх враження від перегляду.
«Бачити наживо роздруковані фото набагато вражаюче, ніж ти «скролиш» стрічку. Так би мовити, перегорнув і забув. Ці фото більше розраховані на іноземну аудиторію. Адже українці й так в цьому живуть…», — каже військова Анастасія.
За словами відвідувачки виставки Тетяни, про показ документальних фото дізналася з соціальних мереж.
«Виставка дуже потужна. Я вважаю, що таких виставок повинно бути багато, щоб люди бачили та не забували, як виглядає реальне життя за кількасот кілометрів від їх мирних домівок. Дуже важливо показувати обличчя наших захисників та реалії їхнього життя на передовій», — резюмує Тетяна.
Експозиція «Лінія зіткнення» триватиме до 28 квітня на території столичного ВДНГ у в павільйоні № 4. Вхід на виставку — за донат від 100 гривень.
Нагадаємо, що у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».