Виставка фронтових робіт «Лінія зіткнення» подружжя фотографів Ліберових. Фото: «НикВести»

У Києві відкрилась виставка «Лінія зіткнення» подружжя фотографів Влади та Костянтина Ліберових. Експозиція складається з 150 документальних фотографій.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Зазначається, що з початком вторгнення подружжя Ліберових перекваліфікувалося з весільних на військових фотографів.

За час повномасштабної війни Костянтин та Влада Ліберових задокументували життя українців в найгарячіших напрямках фронту, фіксували наслідки російських обстрілів та роботу українських захисників.

Експозиція «Лінія зіткнення» поділена на два тематичні блоки. Перший об’єднав «воєнні» світлини, — «Кладовище снарядів у Харкові», «Битва за Бахмут», «Зима на фронті. Серебрянський ліс», «30 годин на нулі» та «Останній штурм Да Вінчі».

Другий демонструє життя цивільного населення кадрами з Миколаєва, Мар'їнки, Бахмута, Соледара, Херсона, Лисичанська, Бучі, й інших українських міст, що постраждали внаслідок російського вторгнення.

«Ми фіксуємо страшну реальність, сповнену втрат і болю, які ворог приніс на нашу землю. Все заради головної мети — не дати нікому забути про те, що в Україні триває війна, адже завершити її можна, тільки якщо кожен щодня докладатиме для цього зусиль. Тож велика виставка на ВДНГ — ще одна можливість сфокусувати увагу на цій темі й зібрати допомогу для наших військових: кожен вхідний квиток стане донатом на придбання дронів», — каже Костянтин Ліберов.

Головна мета виставки — збір коштів для військових. Подружжя прагне зібрати 17 мільйонів гривень, щоб купити 1000 FPV-дронів для українського війська.

Кореспондентка «НикВести» також поспілкувався з глядачами експозиції, аби дізнатися їх враження від перегляду.

Військовослужбовця Анастасія на експозиції фронтових робіт. Фото: «НикВести»

«Бачити наживо роздруковані фото набагато вражаюче, ніж ти «скролиш» стрічку. Так би мовити, перегорнув і забув. Ці фото більше розраховані на іноземну аудиторію. Адже українці й так в цьому живуть…», — каже військова Анастасія.

За словами відвідувачки виставки Тетяни, про показ документальних фото дізналася з соціальних мереж.

Відвідувачка фотовиставки Тетяна. Фото: «НикВести»

«Виставка дуже потужна. Я вважаю, що таких виставок повинно бути багато, щоб люди бачили та не забували, як виглядає реальне життя за кількасот кілометрів від їх мирних домівок. Дуже важливо показувати обличчя наших захисників та реалії їхнього життя на передовій», — резюмує Тетяна.

Експозиція «Лінія зіткнення» триватиме до 28 квітня на території столичного ВДНГ у в павільйоні № 4. Вхід на виставку — за донат від 100 гривень.

Фоторепортаж

Світлини на виставці«Лінія зіткнення». Фото: «НикВести»

Рятувальники гасять пожежу після влучання ракети в резервуари з маслом в Миколаєві. Фото: «НикВести»

Кров на землі після обстрілу автобусної зупинки в Миколаєві. Фото: «НикВести»

Воїни батальйону «Вовки Да Вінчі» віддають шану своєму полеглому командиру - герою України Дмитру Вовки Да Вінчі - у день його народження. Фото: «НикВести»

Школяр Сергій зустрічає з прапором українську військову техніку на Донеччині. Фото: «НикВести»

Фотосвітлини з Бахмута та Херсонщини. Фото: «НикВести»

Фото «Кладовище снарядів у Харкові». Фото: «НикВести»

Фронтові світлини на виставці «Лінія зіткнення». Фото: «НикВести»

Відвідувачі виставки. Фото: «НикВести»

Фотосвітлини з виставки. Фото: «НикВести»

Відвідувачі експозиції.Фото: «НикВести»

Дівчина дивиться на фронтові світлини «Лінія зіткнення». Фото: «НикВести»

Воїн Національної гвардії з пораненою собакою в місті Бахмут. Фото: «НикВести»

Чоловік плаче над тілом вбитого молодого племінника внаслідок влучання ворожої ракети в багатоповерхівку в Миколаєві. Фото: «НикВести»

Дорога на місто Миколахв. Фото: «НикВести»

Відвідувачка виставки фотографує світлини. Фото: «НикВести»

Повінь у місті Херсон, викликана підриванням Каховської ГЕС. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, що у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».