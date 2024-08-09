У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести»

У Миколаєві 8 серпня представили фотопроєкт «Війна має жіноче імʼя», що розповідає про жіночі долі, які зіткнулись з жорстокими реаліями війни. Організаторкою проєкту є Ірина Ільясова.

Фотографії продемонстрували у Миколаївському академічному художньому драматичному театрі, повідомляє кореспондент «НикВести».

У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести»

Виставку відкривала депутатка Миколаївської міської ради Тетяна Домбровська. Виступаючи перед присутніми, вона зазначила, що українські жінки справжні героїні, які гідно представляють свою країну в боротьбі за мир та свободу.

— Українські жінки є справжніми героїнями, українські жінки, які проходять службу в Збройних силах України, відзначаються своєю відданістю державі та відмінними воєнними навичками. Вони демонструють високий рівень професіоналізму та готові захищати Україну в будь-який момент. Наші жінки є прикладом сили та відваги для інших, вони підтверджують, що ніколи не пізно стати на захист своїх реалій та свободи, — сказала Тетяна Домбровська.

Тятяна Домбровська з учасницею фотопроєкту. Фото: «НикВести»

Позаштатна радниця командира військової частини з гендерних питань, старша лейтенантка Ірина Ільясова, наголосила, що сьогодні гості фотовиставки вшановують силу, стійкість і мужність жінок, які пережили багато страждань через війну.

— Саме зараз ми всі маємо унікальну можливість поглянути на війну через призму жіночих доль, розповідей та переживань. На цих фото зафіксовані історії, які нагадують нам про те, що війна торкається кожного, але її відлуння особливо глибоко відчувається саме в жіночих серцях. Наші героїні це матері, дружини, доньки та сестри, вони пережили втрати, біль та розлуку, але також продемонстрували надзвичайну силу духу і волю до життя, — сказала вона.

Організаторка проєкту Ірина Ільясова. Фото: «НикВести»

Українська альпіністка та волонтерка Тетяна Яловчак, подякувала жінкам-військовим, які виборюють нашу перемогу.

«Коли я була на Евересті, я була з вишитим рушником, не з прапором, а саме з рушником, тому що він символізує працю українських жінок, бо ми є берегинями нашої країни. Я дуже вдячна Вам за те, що ви робите, ви неймовірні. Йдемо разом до нашої скорішої перемоги і нехай кожен допомагає та прославляє Україну в своєму напрямку», — додала вона.

Тетяна Яловчак на відкритті фотовиставки «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести»

У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» Тетяна Яловчак. Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» На відкритті фотовиставки Тетяна Домбровська нагородила захисниць України, які демонструють мужність, сміливість та патріотизм під час війни. Також радниця патронатної служби начальника ОВА Неллі Яровенко вручила подяки від обласної військової адміністрації. Фотографами цієї виставки є військовослужбовці Вікторія Савчук та Андрій Клем'юк. Фотовиставка буде відкрита для відвідувачів протягом місяця. Тетяна Домбровська та Неллі Яровенко. Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести» У Миколаєві відкрили фотовиставку «Війна має жіноче імʼя». Фото: «НикВести»

Нагадаємо, на конференції «Ukraine Recovery Conference», що проходила у Берліні, представили фотовиставку про знищену українську культурну спадщину «За об’єктивом: культура у вирі війни». Частину представлених кадрів зробили журналісти миколаївського видання «НикВести».