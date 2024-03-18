Забуті господарями ключі у розбитому будинку в Партизанському. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Повз село Партизанське проходить дорога, якою в перші дні повномасштабного вторгнення російські військові намагалися дійти до Миколаєва. Жителі села досі згадують колону російської техніки, яка йшла повз Партизанське в бік обласного центру, але в саме село росіяни так і не зайшли.

Згодом українська армія витіснила окупантів у Благодатне, що за три кілометри від Партизанського. Там російські військові зупинилися на довгих 9 місяців. Саме звідти кожного для вони били по жителям Партизанського.

Восени 2022 року росіяни покинули сусіднє благодатне, але на той час від Партизанського не залишилося майже нічого, у селі вціліло усього два будинки. Тоді Партизанському проживало приблизно 12 мешканців. Під час найсильніших боїв людей евакуйовували у більш-менш спокійні населені пункти області.

Військові, що захищали Партизанське не дозволяли цивільним повертатися у село до повної деокупації сусіднього Благодатного. Хоча місцеві розповідають, що все ж знаходили шляхи, щоб навідатися додому.

Після припинення вогню у Партизанське повернулося близько 180 людей. Довгий час вони жили без жодних комунікацій, у селі не було ні електрики, ні газу, ні води. Взимку топили дровами та грілися біля буржуйок, які привезли благодійники. Зовсім нещодавно у Партизанському частково вдалося відновити світло та газ, однак воду — ні.

«НикВести» відвідали Партизанське, щоб показати, як сьогодні живуть місцеві жителі.

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