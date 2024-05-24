8 місяців на лінії фронту залишили страшний відбиток на селищі Первомайське, що поблизу Миколаєва. Побиті будинки зустрічають вже при самому вʼїзді у населений пункт, трохи далі: розбита школа, будинок культури, дитячий садок. Селище Первомайське не було під окупацією, російські війська стояли неподалік і ледь не щодня били по інфраструктурі населеного пункту.
Раніше у селищі кипіло життя: в ліцеї лунав дитячий сміх, в будинку культури постійно звучали пісні, у дитячому садочку дітлахи заводили своїх перших друзів. Порівнюючи з мирними часами, сьогодні тут тихо і пусто, лише поодинокі уцілілі будинки нагадують про щасливе довоєнне життя. Але місцеві мешканці попри розруху все ж повертаються додому, сьогодні населення вже досягло 1500 мешканців, а ще рік тому ця цифра ледь дотягувала до 400.
Дивіться матеріал «НикВести» «Клейонкою вкривалися, бо зі стелі текло». Репортаж з Первомайського».
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Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
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8 місяців на лінії фронту залишили страшний відбиток на селищі Первомайське, що поблизу Миколаєва. Побиті будинки зустрічають вже при самому вʼїзді у населений пункт, трохи далі: розбита школа, будинок культури, дитячий садок. Селище Первомайське не було під окупацією, російські війська стояли неподалік і ледь не щодня били по інфраструктурі населеного пункту.
Раніше у селищі кипіло життя: в ліцеї лунав дитячий сміх, в будинку культури постійно звучали пісні, у дитячому садочку дітлахи заводили своїх перших друзів. Порівнюючи з мирними часами, сьогодні тут тихо і пусто, лише поодинокі уцілілі будинки нагадують про щасливе довоєнне життя. Але місцеві мешканці попри розруху все ж повертаються додому, сьогодні населення вже досягло 1500 мешканців, а ще рік тому ця цифра ледь дотягувала до 400.
Дивіться матеріал «НикВести» «Клейонкою вкривалися, бо зі стелі текло». Репортаж з Первомайського».