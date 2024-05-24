Зруйнована двоповерхівка у Первомайському. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

8 місяців на лінії фронту залишили страшний відбиток на селищі Первомайське, що поблизу Миколаєва. Побиті будинки зустрічають вже при самому вʼїзді у населений пункт, трохи далі: розбита школа, будинок культури, дитячий садок. Селище Первомайське не було під окупацією, російські війська стояли неподалік і ледь не щодня били по інфраструктурі населеного пункту.

Раніше у селищі кипіло життя: в ліцеї лунав дитячий сміх, в будинку культури постійно звучали пісні, у дитячому садочку дітлахи заводили своїх перших друзів. Порівнюючи з мирними часами, сьогодні тут тихо і пусто, лише поодинокі уцілілі будинки нагадують про щасливе довоєнне життя. Але місцеві мешканці попри розруху все ж повертаються додому, сьогодні населення вже досягло 1500 мешканців, а ще рік тому ця цифра ледь дотягувала до 400.

9 травня російський дрон влучив у Первлмайський будинок культури. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Нагадаємо, що будинок культури у селищі Первомайське на Миколаївщині за час повномасштабної війни витримав 10 російських ударів. До останньої атаки дронів будівлю планували відновити, однак 9 травня цього року російські дрони перетворили її на згарище.

Директор будинку культури Микола Левківський розповів про наслідки удару. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Внаслідок удару вигоріла велика глядацька зала. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Так сьогодні виглядає глядацька зала. Вона витримала 10 ударів. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Це мала глядацька зала, яка також згоріла після удару дронами. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Обгорілі стіни Первомайського будинку культури. Фото: Cергій Овчаришин, «НикВести» Також нагадаємо, що у Первомайському демонтували ліцей , який був пошкоджений внаслідок російських ударів. Замість нього донори встановлять у населеному пункті тимчасовий навчальний центр. Ліцей у Первомайському також постраждав внаслідок обстрілів. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Ліцей не можливо відновити, тому будівлю демонтували. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» волонтери допомагають жителям Первомайського ремонтувати покрівлі будинків. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Жителька Первомайського Людмила Артамонова. Фото: Cергій Овчаришин, «НикВести» Жінка повернулася додому у листопаді 2022 року, їй довелося самостійно ремонтувати стіни в будинку, що перезимувати. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

Частинка маленького господарства Людмили Артамонової. Фото: Олена Козубовська, «НикВести»

Мешканка Первомайського Ірина Клійчук. Фото: Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Один з сотні зруйнованих будинків у Первомайському. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Вигляд з вікна розбомбленої двоповерхівки. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Покинута квартира у Первомайському. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Залишки глядацької зали в будинку культури. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Зруйнована стеля будинку культури. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Залишки житлових будинків. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Балкон однієї зі зруйнованих квартир у Первомайському. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Покинуті речі господарів зруйнованої квартири. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Покинуті речі господарів зруйнованої квартири. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести» Демонтаж Первомайського ліцею. Покинуті речі господарів зруйнованої квартири. Фото: Сергій Овчаришин, «НикВести»

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